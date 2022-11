Omgekeerde wereld: vergunning mast niet nodig, aanvrager dringt er juist op aan

Bijna elke bouwer hekelt de vergunningaanvragen. Of het nou om de bouw van een schuur of een zendmast gaat: het kost tijd, geld en energie. Maar in dit geval dringt de aanvrager juist aan op een vergunning. Het is de omgekeerde wereld. Die aanvrager is Michiel Krouwel namens de politie. Hij wil op de rand van Erve ‘t Stroink een 52 meter hoge mast laten bouwen voor de communicatie tussen de meldkamer en de politie, brandweer en ambulance. Voor de bouw an sich is geen vergunning nodig. „Maar wel voor deze”, aldus Krouwel namens de politie, „deze mast komt op het terrein van Erve ‘t Stroink en dat is een monument.” De gemeente rept in de brief met geen woord over de monumentenstatus van de aangewezen plek.