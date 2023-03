Omwonenden vliegveld boos over plannen voor één groot azc: ‘Politiek is doof voor belangen inwoners’

De omwonenden van de tijdelijke asielopvang op het vliegveld zijn boos op het gemeentebestuur. In een open brief aan de raadsleden vragen ze om te kiezen voor meerdere kleinschalige locaties.

Enschede heeft de knoop doorgehakt: er komt toch een asielzoekerscentrum. Eén locatie voor zo’n 550 vluchtelingen, is het plan. Waar dat azc komt, is nog niet besloten. Omwonenden van de huidige noodopvang op het vliegveld zien de bui al hangen: dat zal toch niet weer bij hun zijn? Ze zijn immers al drie keer eerder bedrogen, zeggen ze.

In elkaar geprutst

„Wij hebben mogen ervaren dat beloftes van bestuurders bijzonder weinig waard zijn. Waren het niet burgemeester Roelof Bleker en wethouder Arjan Kampman die de noabers in Enschede Noord beloofd hadden dat het in de zomer van 2022 afgelopen zou zijn?” De omwonenden keren zich nu met een open brief aan de gemeenteraad tegen het idee, dat volgens hen ‘in achterkamertjes in elkaar is geprutst’.

Dit waait niet over

Dat Enschede iets moet, begrijpen ze wel. Als de stad passief blijft, wordt er straks misschien iets van bovenaf opgelegd. „Of je nu voor of tegen de opvang van vluchtelingen bent. Met een beetje boerenverstand kan iedereen zien dat dit vraagstuk de komende jaren niet overwaait. Of en hoe die spreidingswet uit Den Haag ook uitpakt, Enschede zal vroeg of laat haar aandeel moeten leveren.”

Maar doe het niet op deze manier, waarschuwen ze. Kies voor kleinschalige opvang op meerdere plekken, dat is beter beheersbaar en veiliger. „De grootste fout in het voorstel: alles op één locatie. Er komt dan één plek in Enschede waar je alle mogelijke ellende concentreert. En geen buurt die daar op zit te wachten.”

Meer overlast

Hoe meer mensen op één plek, hoe meer problemen, menen ze. „Onprettige groepsvorming met alle incidenten die denkbaar zijn.” Volgens de noabers hadden ze meer overlast en waren er meer incidenten toen er tijdelijk ruim 500 vluchtelingen werden opgevangen op het vliegveld. „Het leidt in ieder geval tot een groot gevoel van onveiligheid. Zeker voor de vrouwelijke buurtbewoners.” Nu zijn het er nog 60 en dat verschil is ‘goed merkbaar’ zegt de buurt.

„Een groepje van 60 tot 100 mensen is beter in beeld te houden. Er is meer sociale controle in een kleine gemeenschap. En ook voor de begeleiders is er beter grip te houden op een beperkte groep. Vertellen ook de beheerders van de huidige kleinschalige noodopvang op het vliegveld ons. En een wijkagent die sinds de kleine groep er zit, aangeeft niet of nauwelijks in actie te zijn gekomen op dit vlak.” Bovendien zijn meerdere kleine locaties misschien wel duurder, maar het COA zal ze dan ook sneller weer sluiten, veronderstellen de omwonenden.

Klinkt stoer

De zogenaamde ‘harde eisen’ die de gemeente aankondigt voor Den Haag en COA vinden ze onrealistisch. Onderdeel van deze spierballentaal is dat er niet meer dan 550 asielzoekers mogen komen. „De oproep voor niet meer dan 550 klinkt heel stoer. Maar er is geen raadslid met een glazen bol die in de toekomst kan kijken”, aldus de noabers.

De Spreidingswet waar nu aan gewerkt wordt kan tot gevolg hebben dat er meer asielzoekers aan Enschede worden toebedeeld en dat kan Enschede niet tegenhouden. „De handtekening van de staatssecretaris waar om gevraagd wordt als waarborg, is een sneu excuus.”

Gebroken beloftes

De bewoners doen een dringend beroep op het college, dat op zoek moet naar een locatie, om nu eens woord te houden. „Dit geeft wethouder Kampman en burgemeester Bleker een kans om de gebroken beloftes uit het verleden goed te maken. Drie keer zijn er beloftes gedaan. Drie keer zijn ze gebroken. ‘Enschede Noord heeft zijn bijdrage wel geleverd. Het is nu een keer aan een ander stadsdeel’, gaven burgemeester en wethouder aan. Waarna ze hun woord moesten breken. Er ligt nu een kans om vertrouwen terug te winnen voor beide heren.”

Maandagavond houdt de Enschedese gemeenteraad een spoeddebat over het voorstel voor de bouw van een nieuw azc.