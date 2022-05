Omwonenden volgen ‘illegaal’ deelscooterbedrijf Check in Enschede met argusogen

Eerder nog had het deelscooterbedrijf de gemeente laten weten dat het zou uitkijken naar een andere locatie in de stad. Dat gebeurde nadat in de buurt commotie was ontstaan toen Check zich plotseling en zonder vergunning in de Bentrotstraat vestigde. De buurt vreest voor zijn veiligheid vanwege de brandrisico’s van accu’s en batterijen waar de elektrische scooters op rijden.