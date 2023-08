Onder De Radar 2023: muntprijs, timetable en meer handige info

Deze huisartsbe­zoek­jes wil je liever niet meemaken: 'Mijn zoon had de thermome­ter van het aquarium opgegeten’

Het neusgat blijkt voor peuters een populaire plek te zijn om iets in te verstoppen. Niet alles wat je erin stopt, komt even gemakkelijk weer tevoorschijn. Het leverde menig ouder dan ook een doktersbezoekje op. En als je denkt dat dit vervelend is, dan heb je de volgende anekdotes van Twentse ouders nog niet gelezen...