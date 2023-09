Onderwijsminister roemt samenwerking Twentse onderwijsinstellingen, maar wil dat het nóg beter gaat

met stelling Deze school in Twente verbiedt mobiele telefoon in pauze: ‘Ruzie in school kwam direct op TikTok’

Het Enschedese Innova, onderdeel van Stedelijk Lyceum, was vorig jaar al ‘telefoonvrije’ school. Vanaf maandag volgen de Twents Carmel Collegescholen in Oldenzaal, Losser en Denekamp. In de onderbouw komt een mobielverbod, ook in de pauze. „Wij willen dat leerlingen in die tijd vrienden maken en vriendschappen onderhouden.”