Onderzoek door promovenda Anke Hofsté van Saxion legt vinger op zere plek: ‘Lage rugpijn komt lang niet altijd door stress’

Glanerbrug­ger in conflict met huisjesmel­ker over schutting­poort: ‘Blijf er met je vingers vanaf’

GLANERBRUG/ENSCHEDE - Moet een bewoner van de Kerkstraat in Glanerbrug zijn nieuwe buren toestaan dat ze over zijn grond naar hun achtertuin kunnen of toch niet? Ze kunnen er onderling niet uitkomen en dus moet de kortgedingrechter binnenkort zijn oordeel vellen.

20 december