Online supportersavond FC Twente, al 2,5 ton binnen voor onderhoud stadion

video ENorm komt op de valreep met kersthit: ‘Twentse saamhorig­heid leidt ons er doorheen’

23 december Wat doow dit joar met Kesmis? Dat was de grote vraag voor Eric en Ronald ten Bos, de broertjes uit ENorm. Dit jaar is er geen Kerst met Ballen show. „2020 was ook voor ons een beroerd jaar. Maar dat betekende niet dat we stil gezeten hebben. In 2021 komt ons nieuwe album. Onze kerstsingle is onvermoede bijvangst. Maar wat zijn we er blij mee.”