Ons Huis renoveert door schimmel aangetaste woningen in Enschede: ‘Ze worden weer comfortabel’

De keuze voor een grondige opknapbeurt van de huizen is het resultaat van langdurig onderzoek door Ons Huis. Twee opties lagen daarbij op tafel voor de woningen in de drie straten ten zuiden van het centrum van Enschede: renovatie of sloop. Omdat bouwmaterialen steeds duurder worden en sloop niet erg duurzaam is, viel de keuze op renoveren.

In een bouwval’

De slechte staat van de woningen aan de Borneostraat, Celebesstraat en Wooldriksweg was de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Regelmatig luidden verschillende bewoners de noodklok over schimmel-, vocht- en tochtproblemen in hun woningen. „We leven al jaren in een bouwval”, klaagden bewoners al in 2020. De problemen leidden er medio 2022 toe dat Ons Huis de huurverhoging voor de woningen schrapte. Ook na de renovatie zegt de corporatie de de huur van de huizen ‘betaalbaar’ te willen houden.

Ons Huis peilde eerder al de mening van de bewoners over wat er met de woningen in hun straten zou moeten gebeuren in een woonwensenonderzoek door I&O Research. Een ruime meerderheid gaf toen aan zich thuis te voelen in de buurt en gaf de voorkeur een aan grondige opknapbeurt van de woningen. Een enkeling bleek voorstander van sloop en nieuwbouw. De staat van de huizen werd met een onvoldoende (5,1) beoordeeld.

Quote Het is fijn dat we de bewoners nu duidelijk­heid kunnen geven Yolanda Winkelhorst, directeur Ons Huis

Comfortabel

In een persbericht belooft de corporatie dat alle woningen na de renovatie goed geïsoleerd zijn en weer comfortabel om in te wonen. Directeur-bestuurder Yolanda Winkelhorst zegt: „Het is fijn dat we nu eindelijk duidelijkheid kunnen geven aan de bewoners.”

De geplande renovatie is zo ingrijpend dat de betrokken bewoners tijdelijk moeten verhuizen. Daarom werkt Ons Huis aan een sociaal plan met hulp en begeleiding aan de huurders voor en na de bouwwerkzaamheden. De Corporatie belegt in maart een eerste informatiebijeenkomst voor de bewoners.

Begin in 204

Daarnaast wordt het renovatieplan in samenspraak met de bewoners en de gemeente concreet uitgewerkt. Dat plan is vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar klaar. Aansluitend wordt een aannemer gezocht die de renovatie gaat uitvoeren. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2024.