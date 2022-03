Ook Menzis neemt afscheid van Centric, om 'puur inhoudelijke redenen’

Uit in de regio Het Twents Mandoline & Gitaar Orkest bestaat 100 jaar: ‘Ik ben naar een repetitie gegaan en ik was direct om’

ENSCHEDE - Het Twents Mandoline & Gitaar Orkest bestaat 100 jaar. Dat wordt later dit jaar met een aantal concerten gevierd. Maar eerst wordt de mandoline in het zonnetje gezet met kennismakingscursussen. Want er is een imagoprobleem.

9 maart