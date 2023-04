Ook Strukton vraagt Ondernemingskamer Sanderink voor onbepaalde tijd te schorsen

Na Centric wil ook de raad van commissarissen van bouwconcern Strukton en Oranjewoud (ingenieursbureaus) af van Gerard Sanderink (74) als bestuurder. Sanderink was, nadat hij zich begin dit jaar had misdragen in de Almelose rechtbank, al geschorst, maar nu wordt de Ondernemingskamer gevraagd hem voor onbepaalde tijd aan de kant te zetten.