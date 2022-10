Ook Twentenaren reisden voor de Vereenigde Oostindische Compagnie de wereld over, ze krijgen 400 jaar later een gezicht

Kamervra­gen over ‘WOZ-ge­gluur’ door Twentse belasting­dienst: ‘Dit is keiharde schending van de privacy’

Tweede Kamerleden vinden het ‘WOZ-gegluur’ van het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente (GBT) te ver gaan. Alexander Kops (PVV) wil weten of minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting een streep door de pilot zet, waarbij Enschedese huizenbezitters foto’s van hun toilet en badkamer moeten opsturen. Ook kamerlid Van Haga wil dat een einde komt aan deze ‘big brother is watching you actie’.

25 oktober