Op 8 maart trekt er een stoet mensen door Enschede en dit is waarom

Loop je woensdag 8 maart in hartje Enschede? Dan kan het zomaar zijn dat je een stoet mensen ziet lopen. Benieuwd waarom? Lees dan even verder.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die dag staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen over de hele wereld. In sommige landen, zoals Afghanistan, Vietnam en Cambodja, is het een officiële feestdag. In Nederland niet, maar er worden die dag wel veel activiteiten georganiseerd in ons land.

Vrouwendagmars

Een van die activiteiten is de Internationale Vrouwendagmars in Enschede. “Mensen uit alle lagen van de bevolking lopen samen ter ere van de obstakels en uitdagingen die vrouwen in de loop van de geschiedenis tegenkwamen en ook hebben overwonnen”, schrijft UTwente.nl.

Positieve verandering

Amnesty UTwente organiseert de tocht. “De mars is een krachtige uiting van eenheid die ons eraan herinnert dat we samen een verschil kunnen maken en voor een positieve verandering kunnen zorgen”, vertelt organisator Alexandra Mulder aan de universiteit.

Iedereen mag meelopen

Meelopen? De vrouwendagmars start om 18.00 uur vanaf Saxion en eindigt feestelijk op het Stationsplein. Goed om te weten: elk gender is welkom.

Meer activiteiten in Enschede

De mars is niet de enige Enschedese activiteit in het kader van Internationale Vrouwendag. Universiteit Twente organiseert van 7 tot en met 10 maart allerlei workshops, lezingen en evenementen om haar vrouwelijke studenten en medewerkers in het zonnetje te zetten en gelijkheid te omarmen.

Vrouwendag in de bieb

Ook Sive (Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede) viert Internationale Vrouwendag. In de bieb aan de Pijpenstraat staan er op 8 maart verschillende activiteiten op het programma. Het is niet meer mogelijk om je daarvoor aan te melden.

