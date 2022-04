Op deze plekken in Twente en de Achterhoek brandt dit weekend een paasvuur

Corona zette twee jaar lang een streep door de paasvuren. In 2019 gooide de droogte roet in het eten. Paasvuren gingen niet, of in veel kleinere vorm, in de hens. De metershoge stapels met snoeihout bleven onaangeroerd liggen.

Maar dit weekend kan het weer. Tientallen paasvuren zijn in de regio te bewonderen. Records worden er dit jaar niet gehaald. Niet qua aantal en niet qua hoogte. Sommige boakebouwers konden niet genoeg vrijwilligers vinden, anderen liepen tegen strengere vergunningsregels aan. Ook zijn paasvuurbouwers dit jaar later begonnen met de voorbereidingen. Lange tijd was er onzeker of de paastraditie, vanwege corona, door kon gaan.

In bijna elke gemeente is minimaal één paasvuur te bewonderen. In Hengelo ontbreken de paasbulten in het straatbeeld.

Kijk hieronder welke paasvuren in jouw gemeente te bewonderen zijn.

Rood = eerste paasdag, oranje = tweede paasdag.