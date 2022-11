Op deze toffe locatie in Enschede wordt een gloednieuwe creatieve markt georganiseerd

Het ‘wonder­baar­lij­ke’ verhaal achter het kindergraf van de Spaanse José (12) in Enschede: ‘Ik zag verse bloemen op het graf, wie heeft dit gedaan?’

ENSCHEDE - Het kindergraf van de Spaanse jongen José Fornieles ligt al meer dan vijftig jaar in Enschede. Zijn familie is al decennialang terug naar hun geboorteland. En toch ligt het er keurig bij. Met dank aan een handvol oude vrienden in Twente. „Het is een wonderbaarlijk verhaal.”

12 november