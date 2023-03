Op je telefoon tijdens een ongeluk? Dit nieuwe politieteam heeft dat straks zo achterhaald

Textieloor­log in De Hoeve: voetbal­club ziedend op Twente Milieu om onverwach­te huis-aan-huisinzame­ling

De ‘aktiviteitencommissie’ van vv Hoeve Vooruit is woedend. Zaterdag 25 maart houden ze in Sint Isidorushoeve de jaarlijkse grote inzameling van kleding, textiel en oud ijzer. Maar uitgerekend in de week ervoor komt ineens ook Twente Milieu langs om textiel in te zamelen.