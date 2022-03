Op plek waar ‘zijn Lenie’ opgroeide, geeft Frans het startsein voor een veiliger Weertstraat in Glane

Enschedese die 140 kilo vuurwerk op zolder had krijgt taakstraf en voorwaarde­lij­ke celstraf

ZWOLLE – Een 50-jarige vrouw uit Enschede is maandag tot een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar en een taakstraf van 100 uur veroordeeld. Ze had meer dan 140 kilo vuurwerk op zolder liggen. “Uw huis was een gigantische bom”, zo zei de officier van justitie.

7 maart