Op zoek naar het gouden ei laten investeerders Twentse startups links liggen

VIDEO Enschede vies? Nee, maar het kan beter en daarom pakt Mustafa de straat voor zijn terras altijd even mee

Het hoofd omhoog, om je heen kijkend: zo hoor je door een stad te lopen. Ben je iemand die graag ziet waar hij zijn voeten neerzet, dan kun je in binnenstad van Enschede schrikken: wat is de bestrating hier en daar besmeurd! Daarom pakt Mustafa Olcay altijd een stukje van de straat mee als hij het terras schrobt. „Dit moeten we allemaal doen”, vindt hij. „En niet op een ander wachten.”

10 maart