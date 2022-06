Opgepast! De truckrun komt er weer aan: luid toeterend heel Twente door

FC Twente houdt 14-jarig talent uit handen van Ajax en Feyenoord: 'Eén van de grootste talenten van Nederland’

ENSCHEDE - Ajax en Feyenoord wilden hem dolgraag hebben, maar de 14-jarige Enschedese jeugdinternational Benjamin Nagel blijft bij FC Twente/Heracles Academie. Sterker nog: in november gaat hij een profcontract tekenen bij FC Twente. De grootste talenten van de regio moeten in de toekomst behouden blijven, zo is het doel.

13:17