Opknappertje: deze kluswoning staat nu te koop in Enschede

Steeds groter risico op brand in Het Saalmerink: Livio krijgt nieuwbouw niet rond, weer nieuwe dwangsom

Als er brand uitbreekt in het woon-zorgcentrum Het Saalmerink is het niet de vraag of het een ramp is, maar hoe groot die wordt. Het verzorgingshuis met 125 appartementen moet dringend gesloopt. Maar de zorgorganisatie Livio heeft geen geld. Nu worden er weer tijdelijke brandveiligheidsaanpassingen gedaan.