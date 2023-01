Oplettende burger legt netwerk WhatsApp-oplichters bloot; taakstraffen voor jonge Enschedeërs

VIDEO + UPDATE Vrachtwa­gen kantelt op N18 bij Haaksber­gen, weg tot vannacht afgesloten

ENSCHEDE/VARSSEVELD - De N18 tussen Enschede en Varsseveld is in beide richtingen afgesloten door een ernstig ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig ligt ondersteboven op de weg ter hoogte van Haaksbergen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot zeker 00.00 uur is afgesloten.

15:17