Optometrist als oplossing voor lange wachtlijsten oogzorg in Twente

ENSCHEDE - Zorgverzekeraar Menzis en huisartsenonderneming Thoon zijn samen met Twentse optometristen een actieplan gestart om de wachtlijsten voor oogzorg in de regio terug te dringen. De bedoeling is om patiënten met oogklachten eerst door te verwijzen naar de optometrist, in plaats van naar een specialist in het ziekenhuis.

Door de optometrist, gespecialiseerd in het opsporen van oogafwijkingen, te laten bepalen of verder onderzoek of behandeling door de oogarts nodig is, worden volgens de initiatiefnemers patiënten sneller geholpen en zijn er minder doorverwijzingen nodig naar specialisten in het ziekenhuis.

Tekort

Reden voor de nieuwe aanpak is de forse stijging van het aantal patiënten met oogaandoeningen. De verwachting is dat de vraag tot 2020 verdrievoudigd. Verder is er een tekort aan oogartsen in de regio Twente.

,,Daardoor zijn lange wachtlijsten ontstaan voor oogheelkundige zorg in het ziekenhuis", vertelt Eric Veldboer, regiomanager zorg bij Menzis. ,,Dit probleem kunnen we helaas niet op korte termijn oplossen. We kunnen mensen nog wel doorverwijzen naar een ander ziekenhuis, maar dat lost het probleem niet op. We willen het graag bij de bron aanpakken."