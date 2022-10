Opvallend veel brandclaims in Enschede: relatief gezien de meeste van heel Nederland

ENSCHEDE - Het aantal schadeclaims na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald. Tot zover het goede nieuws. Want Enschede voert de lijst met woningbrandclaims landelijk aan, terwijl hier ook de dalende lijn veruit het minst van Nederland is.

Het zijn vaak korte berichtjes in de krant of op de website. Zoals deze van begin 2021: ‘Een woning aan de B.W. ter Kuilestraat in Enschede is sinds afgelopen nacht onbewoonbaar’. Vuur onder controle, niemand gewond, oorzaak onbekend, veel schade. Achter de berichtjes gaan vaak trieste verhalen schuil.

Enschede met stip op 1

Goed nieuws dus dat het aantal schadeclaims dat verzekeringen na een woningbrand binnenkrijgen, al jaren daalt. De neerwaartse trend is zichtbaar sinds 2018. Ook in Enschede zag het Verbond van Verzekeraars in 2021 opnieuw een daling. Het aantal claims was vorig jaar 7,4 procent minder. Maar met bijna 11 claims per 1000 huishoudens voert Enschede de lijst landelijk wel aan. Omgerekend meldde 1 op de 92 huishoudens schade na brand in huis bij de verzekering.

De oorzaken van een woningbrand zijn divers. Brand als gevolg van menselijk handelen staat met stip op 1 (47 procent), gevolgd door kortsluiting of een defect apparaat (12,5 procent). Brand door een hennepkwekerij is de hekkensluiter met 0,4 procent. De gemiddelde schade die werd geclaimd was vorig jaar ruim 3300 euro. En waar het aantal branden in woningen al jaren daalt, stijgt het schadebedrag dat de verzekeringen zien.

Wat is de verklaring?

Waarom in Enschede relatief de meeste woningbranden worden geclaimd, is onduidelijk. Brandweer Twente heeft er geen verklaring voor. Voor het derde opeenvolgende jaar zag ook de Twentse brandweer vorig jaar een lichte daling in het totaal aantal branden, maar de brandweer moest vorig jaar toch nog bijna vier per dag in actie komen. „Maar wij komen er natuurlijk ook niet bij iedere brand aan te pas. Als iemand een sigaret in een stoel laat vallen en het vuur zelf blust met een emmer water, kan de schade bij de verzekering worden geclaimd zonder dat de brandweer eraan te pas komt”, aldus een woordvoerder.

Rookmelder en vuurwerkverbod

Het Verbond van Verzekeraars schrijft de gunstige ontwikkeling overigens toe aan de aandacht die wordt gevraagd voor het voorkomen van woningbrand. Het plaatsen van brandmelders is sinds kort zelfs wettelijk verplicht. „Ook zien we een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd”, aldus Richard Weurding, directeur van het Verbond.

Kan slecht uitpakken

Zorgen voor de toekomst zijn er echter ook. Door de fors gestegen brandstofprijs gaan mensen op zoek naar goedkopere alternatieven als het stoken van hout of de aanschaf van een elektrische verwarmingstoestel. „Begrijpelijk, maar het kan als je niet oppast slecht uitpakken.”

In Nederland werden overigens heel 2021 ruim 59.000 brandclaims ingediend bij de verzekeraar. Het jaar ervoor waren dit er nog ruim 67.000. Andere grote steden laten een grotere daling zien dan Enschede: ‘s-Hertogenbosch (8,6), Zwolle (8,4) en Ede (8,3).

Slachtoffers

Hoewel het aantal schadeclaims al jaren afneemt, lopen er nog steeds veel mensen brandwonden op. Dat zegt de Nederlandse Brandwonden Stichting. „Het is heel mooi om te zien dat het aantal claims woningbranden daalt. Maar we kunnen deze resultaten helaas nog niet terugzien in de cijfers van de brandwondencentra’’, verklaart directeur Rob Baardse tegenover ANP.

Op de onderstaande kaart vind je het aantal ingediende schadeclaims (per duizend huishoudens) als gevolg van woningbranden per provincie en voor 27 grote gemeenten (met meer dan vijftigduizend huishoudens). De cijfers gaan over 2021.

Over de cijfers De cijfers zijn gebaseerd op de schadeclaims op de inboedel- en opstalverzekering van verzekerden, waarbij ‘brand’ als oorzaak wordt opgegeven. Die gegevens worden geregistreerd in het systeem van de verzekeraars, het Centraal Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS). Bij lang niet elke brandclaim hoeft de brandweer te komen, verklaren de opstellers van de monitor, omdat de gedupeerde zelf de brand kan blussen en verdere schade kan voorkomen.