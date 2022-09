Opvang in Diekmanhal, maar waarom niet het oude Tubantia-pand?

Het gebouw uit 1964 staat inmiddels al acht jaar leeg. Het is eigendom van de gemeente en was enige tijd verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA. Die ving er korte tijd asielzoekers op volgens de bed- bad- en broodregeling, mensen voor wie de asielprocedure is afgewezen. De ruimte was toen geschikt voor de opvang van deze mensen. Op het hoogtepunt verbleven er tien, en is ook groot genoeg voor 200 mensen.