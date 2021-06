OranjeLeeuwinnen geland in Enschede voor oefenwedstrijd in Grolsch Veste

Groep Ensche­deërs wandelt de nacht door om geld in te zamelen voor de Huiskamer van het MST

11 juni ENSCHEDE - Vanuit het Ronald McDonald Kinderfonds is er een HomeRide, HomeRun en HomeWalk georganiseerd op 26 en 27 juni. Door het hele land gaan deelnemers, in hun eigen omgeving en in estafettevorm, 24 uur lang fietsen, hardlopen en wandelen. Een groep Enschedeërs loopt mee en zamelt geld in voor de Huiskamer in het MST. Angelique Ten Wolde is een van hen.