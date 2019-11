Oud FC Twente-speler Boerebach signeert nieuwe boek in Enschede

Enschedeër (20) opgepakt na mishande­ling van man in café in Hengelo

10 november HENGELO/ENSCHEDE - Een 20-jarige man uit Enschede is in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd na de mishandeling van een 33-jarige Hengeloër bij een horecagelegenheid aan de Emmaweg in Hengelo. Het slachtoffer liep volgens de politie letsel op in zijn gezicht. De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen.