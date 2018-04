Oud-schaatskampioen Gianni Romme nieuwe manager van IJsbaan Twente

Weekend in Enschede: Sevn Alias, slow art en bijenstal

13 april ENSCHEDE - Het is weekend en dat betekent dat er weer van alles te beleven is in Enschede. Zo is er veel te doen op muzikaal gebied, er is een literaire bijeenkomst en je kunt op bezoek bij de bijen. Hierbij onze uitgaanstips voor dit weekend.