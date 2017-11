'Oudste voetbalclub van Nederland' ontvangt historische shirts

AUDIOENSCHEDE - Wie bij PW in Enschede speelt, hoort bij de grondleggers van het voetbal in Nederland. Zo staat het op de nieuwe shirts die alle spelers krijgen dankzij een schenking van het Van Heek’s Fonds.

Het spandoek op straat aan de Kuipersdijk zegt alles: ‘Welkom bij de oudste voetbalclub van Nederland!’ Binnen in de kantine zijn vijf leden van de stichting Van Heek’s Fonds te gast. De schenking van de stichting aan EFC PW 1885 krijgt deze zaterdag een officieel tintje. Daardoor kunnen alle teams in een nieuw shirt worden gestoken. TV Enschede FM sprak over de shirts met ex-voorzitter Harrie Balke. Beluister dat item hieronder terug.

Het zijn nostalgische shirts met een PW-badge op de borst en de tekst ‘Founders of Dutch Football’ in de kraag. De shirts moeten bijdragen aan de continuïteit van PW. „De stichting beheert de nalatenschap van de Van Heeks. En deze club is eigenlijk een stuk nalatenschap van Jan Bernard van Heek”, zgt PW-secretaris Alfred Stobbelaar. „Het is volstrekt duidelijk dat Jan Bernard van Heek het voetbal naar Nederland heeft gebracht."

'Oudste club van Nederland'

Het voetbalblad Voetbal International heeft het uitgezocht. Jan Bernard van Heek nam in 1885 na een bezoek aan het Engelse Burnley ‘een leederen bal’ mee en ging met zijn vrienden voetballen op een veld bij hotel ’t Amelink. Dat was in het voorjaar van 1885. Op 30 juni 1885 richtte hij de Enschedesche Football Club op. Op 10 oktober 1888 fuseerde EFC met het intussen ook opgerichte Prinses Wilhelmina.

Stobbelaar voetbalt sinds 1998 bij PW. „Iedereen is trots op nieuwe shirt. Dat hoor je echt. Veel clubs hebben het moeilijk. Dan is het belangrijk dat je een voetbalclub bent én cultureel erfgoed." Jelle Bakker, ook bestuurslid, brengt een nuance aan: „Eigenlijk zijn we meer cultureel erfgoed dan voetbalclub.’’