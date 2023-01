Overijssel eist 5 miljard euro voor nieuwe inrichting platteland, waarvan 2 miljard voor uitkoop boeren

Duizenden euro’s schade aan kerstver­sie­ring, vandalen zorgen voor frustratie bij centrumon­der­ne­mers in Losser

LOSSER - Duizenden euro’s, dat is de schade die de afgelopen periode is aangericht aan de kerstversiering in het centrum van Losser. Verschillende fairybells werden vernield en verlichting werd van gevels van winkels getrokken. Burgerforum Losser en het Centrum Management Losser zijn het zat en willen in de toekomst camerabeelden gebruiken om daders te kunnen opsporen.

6:00