Overijssel: gedwongen uitkoop boeren geen taboe meer

Aanleiding voor de brief is het dreigende einde van drie boerenbedrijven, waarvoor Overijssel geen oplossing kan vinden. LTO Noord trekt daarover aan de bel bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en minister Van der Wal van stikstof. LTO vraagt om effectieve stikstofmaatregelen van provincie of kabinet. GS schuiven de hete aardappel in een brandbrief door naar de minister.

In de brief melden GS dat zij eerder ‘categorisch weigerden’ handhavend op te treden, na de uitspraak van de Raad van State in 2019 dat PAS-melders feitelijke illegaal werken. Die strategie kon de prullenbak in, na een uitspraak van de Rechtbank Overijssel in mei. GS zeggen nu niets meer voor deze boeren te kunnen doen.