Overijssel schiet nu de paasvuurbouwers te hulp: ‘Voor behoud eeuwenoude traditie’

Siem, Tim en Emmie uit Albergen jagen op kampioens­trui bij NK veldrijden, met tante Marianne Vos als grote voorbeeld

ALBERGEN/ALMELO - Je zult maar een tante hebben die wereldkampioene veldrijden is. Siem (11), Tim (9) en Emmie (8) Veneman uit Albergen weten hoe dat voelt. Het motiveert de broers en hun zus tot in hun tenen om zaterdag ook een kampioenstrui te veroveren op de nationale titelstrijd veldrijden jeugd in Almelo.

15:00