Overijssel treedt met tegenzin op tegen ‘illegale’ boeren: ‘Heel erg wrang’

Met de zeven veehouders gaat Overijssel binnenkort in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar een manier om de overtreding te beëindigen. Het gaat om zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die op basis van de oude regels hun bedrijf hebben uitgebreid, maar die sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in een illegale situatie zitten.



Tussen 2015 en 2019 was het voor boeren die wilden uitbreiden voldoende om daar alleen melding van te maken. Nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof in 2019 torpedeerde, was dat niet meer voldoende en moeten ze over een natuurvergunning beschikken als ze meer stikstof uitstoten. De rechtbank in Zwolle begin mei onlangs dat 29 Overijsselse bedrijven zonder de juiste vergunning werken. De provincie moet hiertegen optreden.