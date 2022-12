Overijssel voert bemestingsverbod in om PAS-melders te helpen

SKB in Winters­wijk in top 10 best gewaardeer­de ziekenhui­zen van Nederland

WINTERSWIJK - Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk staat in de top 10 van best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland op ZorgkaartNederland. Dat is een onafhankelijk internetplatform van de Patiëntenfederatie Nederland.

6 december