Overijsselse koeien weer vaker naar buiten, maar wel steeds iets minder lang

ENSCHEDE - Bijna 80 procent van de Overijsselse koeien mag regelmatig de wei in. Zeven jaar geleden was dat nog 68 procent, maar doordat er sinds 2015 een hogere prijs wordt betaald voor weidemelk kiezen boeren er vaker voor om de dieren buiten te laten lopen.

Cijfers van het CBS laten zien dat de meeste Nederlandse koeien vaak naar buiten mogen: dat gebeurt bij 83 procent van de melkveebedrijven. Maar er zijn forse verschillen tussen de provincies. In Flevoland houdt 53 procent van de boeren de koeien permanent op stal, in Noord Holland is dat slechts drie procent.

In alle provincies valt op dat de weidegang sinds 2015 weer is toegenomen. Tot dat jaar nam het aantal binnenkoeien elk jaar toe, omdat dat voor de boer praktischer en goedkoper is dan weidegang. Maar de maatschappelijke druk om koeien in de wei te laten nam toe. In 2015 leidde dat tot het Convenant Weidegang, waarin de melkprijs voor weidekoeien werd verhoogd.

Het aantal uren dat de koeien buiten staan wordt overigens elk jaar iets minder. In Overijssel was het in 2019 nog 1178 uur per jaar, in 2021 nog slechts 1097 uur.