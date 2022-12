‘Pak die gevaarlijke N35 bij Enschede aan’, maar Rijkswaterstaat heeft geen haast

„De N35 tussen de Zuiderval en de Oostweg is een onveilige weg,” zegt wethouder Marc Teutelink. Zo’n beetje elke maand gebeurt er wel een ernstig ongeluk, zoals afgelopen donderdag waarbij iemand gewond raakte. Soms loopt het nog slechter af. Enschede heeft bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken en vond er aanvankelijk gehoor. „Deze kruising is landelijk een knelpunt en staat in dezelfde nota als de N36 en de N50. Dat Rijkswaterstaat met de provincie en gemeente al onderzoek uitvoert, geeft aan dat er wel degelijk knelpunten zijn”, laat Teutelink weten.