Pandjesbazen in Twente nog niet aan banden gelegd: ‘Nadelige effecten wegen niet op tegen wat het oplevert’

Enschedeër slaat vriendin: ‘Ik voelde me verraden en in de steek gelaten’

ENSCHEDE/ALMELO - Op zaterdag 9 juli dit jaar klinkt glasgerinkel bij een Enschedese woning. Tom van W. (27) uit Enschede heeft zojuist de de ruit van de woning van zijn vriendin met zijn elleboog kapotgeslagen. Heftig bloedend dringt hij naar binnen. Even later rent zijn vriendin, in haar ondergoed, in paniek de straat op.

5 augustus