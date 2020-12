Paralympisch boccia-sporter Daniel uit Enschede: ‘Nu mijn carrière beëindigen, dat voelt niet goed’

Video Het is weer raak in Enschede: 56e autobrand van dit jaar

11:19 ENSCHEDE - Opnieuw is een auto in Enschede in vlammen opgegaan. Deze keer was het raak aan de Dennenweg in de wijk Pathmos. Daar stond in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde auto in brand. Het is de 56e autobrand dit jaar in Enschede.