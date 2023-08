Paul Acda derde advocaat van Sanderink die wordt gestraft door de tuchtrechter

Met video Buurse viert al 125 jaar volksfeest: van ringsteken zonder muziek naar zeepkisten­ra­ce en dj’s in de tent

Het moet er 125 jaar geleden heel anders hebben uitgezien. Buurse kreeg pas stroom in de jaren dertig, dus op het allereerste volksfeest in 1898 werd gedanst bij kaarsen en olielampen. De muziek was akoestisch, als het er al was, en een parkeerterrein was niet nodig.