Personeel Twentse ziekenhuizen gaat in maart staken

Het ziekenhuispersoneel van het MST en ZGT gaat in maart één dag staken. Ze gaan op een gewone werkdag een zondagsdienst draaien. Dat betekent in principe dat alleen spoedeisende zorg dan door gaat.

De ziekenhuizen in Winterswijk en Hardenberg hebben zich nog niet bij de vakbonden aangemeld voor de landelijke actiedag. Maar bij ZGT (Hengelo en Almelo) en het Enschedese MST is de actiebereidheid groot, zeggen de bonden.

Er is nog geen precieze actiedag vastgesteld: het wordt in elk geval ergens halverwege maart.

Geen waardering

De staking is volgens de vakbonden een logische reactie op het ‘uitblijven van een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland’. Ze noemen het in feite ‘een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg’. „Nog niet zo lang geleden stonden de mensen in het land voor hen te klappen. Maar van die waardering zien ze in het cao-bod van de werkgevers niets terug.”

De bonden hadden de werkgevers tot 12 uur dinsdagmiddag de tijd gegeven om in te gaan op hun eisen. Maar de werkgeverskoepel NVZ is daar niet op in gegaan. Volgens de bonden hebben nu al meer dan 50 ziekenhuizen zich aangemeld om mee te doen aan de staking. Het gaat om personeel van alle bonden: FNV, CNV, FBZ en Nu’91 vanmorgen.

Druk overleg

Het gaat in elk geval om een zondagsdienst. Dat betekent dat poli-afspraken en geplande operaties in principe worden afgezegd. Alleen spoedeisende zorg gaat hoe dan ook door. Mogelijk ook de zorg aan kinderen. Maar dat is allemaal nog onderwerp van overleg.

Personeel en de bonden moeten van te voren in draaiboeken vastleggen welke afdelingen gaan mee doen, en welke zorg wel en niet verleend wordt. De ziekenhuizen moeten kunnen voldoen aan hun zorgplicht. Het draaien van een zondagdienst is - zeggen de bonden - best een zwaar middel, maar onvermijdelijk.

Het gaat om een loonsverhoging van 10 procent. Ook willen de bonden dat de parkeerkosten worden vergoed en dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. Verder moet er een eerlijker onrechtmatigheidstoeslag komen, die berekend wordt over een volledig uurloon.