Persoon met bijl geslagen in Enschede, verdachte voortvluchtig

Webshop in airco’s en kachels uit Enschede failliet: al lang klachten over levering en service

ENSCHEDE - TS24.nl in Enschede, een webshop in airco’s, kachels, ventilatoren en radiatoren voor gebruik in de werkplaats en in huis, is failliet. De directie van het bedrijf, dat zeventien jaar geleden als groothandel in airco’s begon, vroeg zelf het bankroet aan.

27 mei