Persoonsverwisseling FC Twente-voetballer & droombaan Enschedese dj?

Luchtig nieuwsTussen alle serieuze ellende van de coronacrisis is er nog genoeg in deze regio om over te lachen, vrolijk van te worden of een traantje bij mee te pinken. Een overzicht van ‘luchtig’ nieuws.

Enschede aankomende maanden in ‘zomerse sferen’

Enschede wordt van 6 juli tot en met 23 augustus aangekleed met vrolijke zomerse decoraties om het winkelen en het culinair genieten voor bewoners en bezoekers van Enschede een extra vakantietintje te geven. Onder de campagneslogan “Vier de zomer in Enschede” brengt Enschede Promotie in samenwerking met diverse partners de binnenstad in zomerse sferen.

In bijna alle straten in de binnenstad hangen kleurrijke tropische vlaggetjes, lampionnen, zomerhoedjes en paraplu’s. Op drie locaties staan verrassende zomerse objecten van de Enschedese kunstenaar Jelle de Graaf. Dit zijn een zes meter hoge knalroze flamingo, een kleurrijke wesp en een ijzeren vogel.

Volledig scherm Binnenstad Enschede © Emiel Muijderman

SVS-verdediger Jeroen de Lely bijna profvoetballer dankzij Jeroen van der Lely

Jeroen de Lely, voetballer bij SVS uit Capelle, heeft een bijzondere tijd achter de rug. Toen FC Twente-speler Jeroen van der Lely een punt achter zijn loopbaan zette, kreeg de amateurvoetballer namelijk talloze aanbiedingen van clubs uit het binnen- en buitenland. Diverse zaakwaarnemers haalden de twee voetballers door elkaar.

“Het was een droom die uiteindelijk geen werkelijkheid werd", zegt De Lely tegenover RadioCapelle. “Het begon een beetje als een grap voor mij. Jeroen van der Lely stopte met voetballen, toen kreeg ik via Facebook opeens allemaal berichten. Zaakwaarnemers en clubs vroegen of ik interesse had om met ze in contact te komen. Met sommige clubs heb ik wel lang contact gehad.”

“Ik had er meer kunnen uithalen dan nu", vervolgt de amateurvoetballer. “Dagelijks kreeg ik berichten uit Spanje, Letland, Litouwen en Wit-Rusland. In Spanje wilde een zaakwaarnemer de vliegtickets betalen om mij en mijn zaakwaarnemer over laten komen. Hij wilde gaan regelen dat ik daar een club kreeg.”

Volledig scherm Jeroen van der Lely © Emiel Muijderman

Twee Twentse gegadigden voor landelijke titel ‘leraar van het jaar’

Maaike Meijer van scholengemeenschap Canisius en Coen van Nieuwburg van ROC van Twente maken kans leraar van het jaar te worden. Ze horen in januari of ze de prestigieuze titel een jaar lang mogen dragen.

Maaike Meijer (37) uit Geesteren is docente Nederlands aan de katholieke scholengemeenschap in Tubbergen en zocht vorige maand nog als mentor haar geslaagde leerlingen thuis op om het diploma uit te reiken. Als alternatief voor de gebruikelijke diploma-uitreiking op school. Enschedeër Coen van Nieuwburg (37) geeft Agogische vakken op de ROC-vestiging aan de Wierdensestraat in Almelo.

Volledig scherm Mentor Maaike Meijer met de geslaagde Jelmar Kole in Albergen. © Natascha Kole

DJ Angie Mill mogelijk op Tomorrowland 2021

Angie Mill uit Enschede mag volgend jaar misschien als dj optreden op Tomorrowland. Aanstormend DJ talent kreeg drie weken de tijd om een set samen te stellen die het Tomorrowland-podium waardig is. Uit de duizenden aanmeldingen die volgden, selecteerde de jury vier gelukkige dj’s die doorgaan naar de finale, onder wie de Enschedese.

De andere genomineerden zijn DJ Matti uit Skei in Noorwegen, Jil Tanner uit Berlijn in Duitsland en Rikki uit Gipuzkoa in Spanje! De vier finalisten nemen het op dinsdag 7 juli tegen elkaar op in een dj-battle voor de miljoenen volgers van Tomorrowland op Facebook, YouTube en Twitch, waarbij ze het festivalgevoel naar huiskamers in heel Europa brengen.