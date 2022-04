Pesten onder kinderen neemt af in Twente, maar blijft groot probleem

Actievoer­ders wijzen in Gronau op gevaarlij­ke combi van Urenco's uraniumop­wer­king en Poetins nucleaire prak­tijk

GRONAU - Oorlog in Oekraïne maar ook in Jemen maakt tastbaar hoe risicovol toepassing van kernenergie is, als nucleaire gevolgen dreigen. ‘Energietransitie en vrede in plaats van uraniumopwerking en oorlog', eisten vrijdagmiddag zo'n 200 fietsende demonstranten bij Urenco in Gronau, net over de grens bij Enschede.

16 april