Pien Keulstra uit Boekelo wilde gewoon lekker schaatsen, maar ineens moest ze presteren

Oud-turn­ster Truus Wotte uit Enschede overleden: ‘Ook op latere leeftijd was ze nog lenig en sterk’

18 september ENSCHEDE - Oud-turnster Truus Wotte-Dam is op 86-jarige overleden. De Enschedese werd na haar succesvolle actieve loopbaan een bekend internationaal jurylid en was erelid van Hercules Hebe, dat jarenlang een toonaangevende club was in het regionale turnen.