Pitbull bijt kat Mietze dood in Glanerbrug: ‘Op beelden zien we dat de hond niet losliet. U kon schoppen wat u wilde’

Dit is de onveilig­ste gemeente van Overijssel qua fietsonge­val­len

Tonnen heeft de gemeente Enschede geïnvesteerd om van Enschede een veilige fietsstad te maken, maar nog altijd vinden er verhoudingsgewijs veel meer ongevallen plaats dan in de rest van de regio. Sterker nog: nergens in Overijssel zijn er meer fietsongelukken dan in Enschede.