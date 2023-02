Plan Twenterand en Dinkelland afgeschoten: Twentse windmolens op zee is ‘kansloze missie’

cijfers per gemeente Huizen in Twente werden in 2022 fors duurder: deze gemeente springt eruit

De huizenprijzen in Twente en het oosten van Achterhoek gingen ook in 2022 omhoog. De prijzen gingen het hardst omhoog in de gemeente Dinkelland. Daar lag de prijs vorig jaar 19,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.