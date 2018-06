Ploeteren en klauteren op vijfde Ultimate Buffalo in Enschede

Hindernissenrace Ultimate Buffalo werd zondag op het terrein van Vliegbasis Twente gehouden. De deelnemers passeerden shelters, bunkers, loopgraven en hangars, ploeterden door de bossen en de modder en overwonnen hoogteverschillen. Zo’n 1.200 sporters deden mee aan de vijfde editie. Vijf jaar geleden begon Ultimate Buffalo met slechts tweehonderd deelnemers.

Groot gebeuren

Nijverdaller Ido Middelkamp, die de obstacle run met Weerseloër Joost Elderink en een team van 200 vrijwilligers organiseert, zegt: „Het is een groot gebeuren geworden. Hoeveel deelnemers we aankunnen? Op het vliegbasisterrein passen 10.000 mensen. Voorlopig is dat een ver-van-ons-bedshow. Maar we hebben de potentie om door te groeien.”

10.00 euro verlies

Met hun bedrijven All it takes en Body Kicks koppelen de organisatoren workshops aan het evenement. „We willen mensen het idee geven dat bewegen leuk is.” Het is dankbaar werk, zegt Middelkamp.

Toch knaagt er iets. „Ultimate Buffalo heeft een budget van 60.000 euro. Dit jaar lijden we 10.000 euro verlies. Met onze bedrijven kunnen we de kosten dekken. Neemt niet weg dat we graag een extra financiële partner zouden willen hebben, zodat we in elk geval quitte kunnen draaien.”

