Podcast over oorlogsherinneringen van Enschedeër Bert Woudstra (91): ‘Ik ben zó bang geweest’

PODCASTUit de blik in zijn ogen spreekt angst en onzekerheid. Op de foto een jochie-met-pet. We schrijven 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. De jongen is Bert Woudstra. Toen een jaar of 8, nu 91 jaar oud. Hij is hoofdrolspeler in een podcast van De Twentsche Courant Tubantia: Bertje - een joods jongetje, 13 onderduikadressen.

Het archief van deze krant herbergt een vat vol verhalen dat door de jaren heen door Tubantia-journalisten uit de mond van Bert Woudstra (Enschede, 1932) is opgetekend. Steeds weer bood de actualiteit wel een reden om hem te spreken over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en de waarde van herdenken. Maar waarom een podcast rond deze bijzondere man?

Op de vlucht

Bert Woudstra is een Enschedeër van Joodse afkomst wiens leven is bepaald door de oorlog. Hij verloor zijn vader, opgepakt en vermoord door de nazi’s in 1941, toen deze 47 jaar en hij een jochie van 9 was. Als jongen werd hij verdreven van huis en haard en sloeg hij op de vlucht. Soms in het gezelschap van zijn moeder of anderen, dan weer eenzaam en moederziel alleen.

Hij verloor 24 familieleden en overleefde de oorlog zelf na een hachelijk avontuur via dertien onderduikplekken. Het was een traumatische periode, maar hij besloot ook wat te doen met al die ervaringen. Woudstra verzorgt tot op de dag van vandaag spreekbeurten die teruggrijpen op die duistere bladzijden van de geschiedenis. Met het motto Nooit Weer - Nie Wieder deed en doet hij overal zijn verhaal, ook in Duitsland. Het leverde hem een paar jaar geleden met het Bundesverdienstkreuz een hoge Duitse onderscheiding op.

Quote In twee afleverin­gen komt Bert Woudstra uitgebreid aan het woord

Woudstra vertelt zelf

In alle verhalen waarin Bert Woudstra is opgevoerd, sprak hij op aangrijpende wijze over zijn belevenissen. Maar een geschreven verhaal is altijd een weergave waarin toon en inhoud mede worden bepaald door de observatie van de journalist en het oog van de fotograaf. De meest recente publicatie van Tubantia waarbij Woudstra was betrokken - over een wetenschappelijk onderzoek naar de roof van joods vastgoed in Enschede - was aanleiding voor een andere vertelvorm. Een podcast, waarin de 91-jarige inwoner van Enschede zelf ruim aan het woord komt over zijn herinneringen. In twee afleveringen krijgt Woudstra uitgebreid het podium.

Met microfoon op pad

Dus gingen verslaggevers Frank Bussink en Teun Staal met Woudstra op pad met microfoon en opnameapparatuur. We maakten een tocht langs onderduikplekken waar het jongetje van toen zich angstig schuilhield.

Ruim baan dus voor de hoofdrolspeler in de podcast Bertje - een Joods jongetje, 13 onderduikadressen’ . Het is het verhaal over hoop en vrees dat Woudstra gelukkig nog op beeldende wijze kan navertellen en doorgeven.

Aflevering 1: Het begin van de oorlog en ontsnappen aan de razzia in Boekelo Volledig scherm Bert Woudstra. Op de foto links in de jaren '30 voor de Tweede Wereldoorlog. Rechts een recente foto van Bert. © Beeldbewerking DTCT.