Poging doodslag niet bewezen, lagere straf voor W. uit Glanerbrug die man neerstak

Wat Tom (57) leerde van de bloemenwin­kel die hij 4 maanden had? ‘Onderne­mers hebben het best wel zwaar’

ENSCHEDE - Tom Rouwen (57) gooide dit jaar het roer radicaal om. Hij zegde zijn baan op en begon in zijn garage een bijzondere bloemenzaak: Whatever Bloem’n Enzooo. Leuk detail: hij had thuis nog geen bos bloemen op de vaas staan. Aan het avontuur kwam na vier maanden alweer een eind.

20 december