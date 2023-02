Politie Enschede is nog druk aan het zoeken naar eigenaren elektrische fiets

Schiet hulp bij verward gedrag in Twente tekort? Hulpverle­ner Marjon uit Hengelo vindt van wel

De overlast door verwarde personen in Twente en de Achterhoek stijgt explosief. Marjon ter Braak van MTB Zorg in Hengelo is er niet verbaasd over en de door de wol geverfde hulpverleenster weet waar ze het over heeft. Verslaafden met psychische problemen willen zelf meestal geen hulp, maar ook de hulpverlening is regelmatig onvoldoende ontoereikend. Ze benoemt drie knelpunten en geeft een mogelijke oplossing.

