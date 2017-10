Politie in Twente meldt nu elke maand hoe vaak agenten op tijd of te laat zijn

ENSCHEDE - De politie in Twente meldt vanaf deze maand elke maand hoe vaak agenten na een spoedmelding op tijd of te laat bij de plaats van het incident zijn. Via Facebook, Twitter, politie.nl en de gemeenten wordt die informatie met de burger gedeeld. Waarom? "Omdat die getallen meer zeggen dan percentages na een half jaar analyseren", zegt politiechef Janny Knol. "En het houdt ons een spiegel voor."

Een infographic toont de resultaten van de politie Haaksbergen in de maand september in Haaksbergen: de politie was tien keer op tijd, drie keer was een andere hulpdienst - lees: de brandweer of ambulance - er eerder en één keer was de politie te laat.

"En zo is er van elke Twentse gemeente zo'n infographic", zegt Knol, districtschef van de politie in Twente. "Eerder publiceerden we de aanrijtijden twee keer per jaar en praatte je vaak over percentages. We zien nu heel concreet hoe vaak we te laat waren. Dan kun je gemakkelijker gaan analyseren: waarom waren we toen te laat? Wat kunnen we daar tegen doen? Het houdt ons een spiegel voor. Het kan zijn dat de dichtstbijzijnde politieauto op dat moment simpelweg te ver weg was. Als dat zo is, dan gaan wij kijken of wij onze auto's andere routes kunnen laten rijden zodat we de volgende keer wel op tijd zijn."

Binnen 15 minuten

De politie moet bij spoedmeldingen binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. "Met spoedmeldingen bedoelen we onder meer ongevallen, overvallen en straatroven; oftewel incidenten waarvoor 112 is gebeld", aldus Knol.

In haar eigen streven slaagt de politie niet altijd. Vooral in gemeenten met uitgestrekte buitengebieden is de politie nog wel eens te laat. "In Enschede waren we 108 keer op tijd en negen keer te laat. Dat is verhoudingsgewijs niet veel. De aanrijtijd is in Enschede dan ook geen thema. Maar in de Hof van Twente waren we tien keer op tijd en één keer te laat. Dat is dan toch meteen 10 procent. Ja, nu noem ik wel een percentage. Maar te laat komen bij één van de elf incidenten geeft wel aan dat het in daar nog beter kan. Sowieso zijn het vaak de gemeenten op het platteland, zoals Tubbergen en Haaksbergen, waar we niet altijd op tijd zijn."