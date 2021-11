Politie Oost-Nederland heeft hooligans niet langer in beeld: ‘Door coronacrisis geen tijd meer voor’

Richard Hoekstra nieuwe hoogheid Krekkel­stad: ‘Genieten van elk feestje dat kan en mag’

ENSCHEDE - Richard Hoekstra presenteerde zich donderdagavond als nieuwe hoogheid van Krekkelstad. Het is onzeker hoe het vervolg van zijn regeerperiode eruit ziet. „Afwachten welke coronamaatregelen er komen, maar laten we genieten van elk feestje dat kan en mag”, zegt Hoekstra, in het dagelijkse leven eigenaar van Solar Groep.

11 november